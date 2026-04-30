СК отпустил гендиректора "Эксмо" без повесток

Генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены из СК без повесток. Они уже вернулись к работе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

В компании добавили, что внимательно следят за развитием ситуации и готовы оказывать необходимое содействие в рамках действующего законодательства.

Напомним, 21 апреля полиция задержала генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева. СМИ писали, что менеджмент "Эксмо" якобы подозревают в разработке схемы по распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних. Одновременно с задержанием оперативники провели обыски в офисах всей издательской группы "Эксмо-Аст". Позже стало известно, что Капьева и еще троих топ-менеджеров отпустили под обязательство о явке.

В декабре 2023 года Зеленоградский районный суд Москвы уже штрафовал издательство на 900 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений. Тогда судья назначил наказание по административной статье, выбрав сумму почти на верхней границе возможного штрафа.

* - движение, запрещенное в России и признанное экстремистским