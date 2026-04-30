СМИ: Госпитализирован космонавт Александр Лазуткин

68-летний космонавт, герой России Александр Лазуткин попал в больницу, сообщил Telegram-канал "112" без ссылки на источник. По данным канала, у космонавта могут быть проблемы с сердцем.

Лазуткин уже почти 20 лет ведет земную жизнь: в 2007 году его отчислили из отряда космонавтов по медицинским показателям. В 2011-2014 гг. являлся директором Мемориального музея космонавтики. Затем работал заместителем генерального конструктора АО "НПП "Звезда" им. Г. И. Северина". Также был депутатом Совета депутатов муниципального округа Черемушки в Москве.

Лазуткин работал на космической станции "Мир". Экспедиция 1997 года оказалась одной из самых сложных в истории отечественной космонавтики: 23 февраля загорелась кислородная шашка на станции, 27 марта произошла утечка ядовитого вещества, а летом случилась разгерметизация станции в результате столкновения с кораблём "Прогресс М-34".