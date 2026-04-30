В Свердловской области отменили режим "Беспилотной опасности"

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил отбой опасности БПЛА в регионе. Об этом он написал в своих социальных сетях.

В пресс-службе "Кольцово" также сообщили, что в аэропорту сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним, что сегодня рано утром на Среднем Урале был объявлен режим беспилотной опасности, однако меньше чем через час он был снят. Вскоре режим был введен снова.

Обо всех подозрительных объектах свердловчане могут сообщить по единому номеру 112.