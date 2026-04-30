Второй полуфинал Лиги чемпионов не выявил победителя

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов UEFA.

Встреча в Испании на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" завершилась со счётом 1:1. Оба мяча в игре были забиты с пенальти. Сначала в составе англичан отличился Виктор Дьёкереш (44-я минута), а во втором тайме хозяева сравняли счёт благодаря точному удару Хулиана Альвареса (56).

Ответный матч пройдёт на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне 5 мая.

Напомним, что во второй паре в первом матче "ПСЖ" обыграли "Баварию" в самом результативном полуфинале Лиги чемпионов в истории.