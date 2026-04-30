30 Апреля 2026
Происшествия Республика Башкортостан
Фото: скриншот с видео Следственного комитета РФ

Суд арестовал мэра Уфы по делу о взятках и превышении полномочий

Суд заключил под стражу мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Градоначальник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки (п.п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана.

Следствие считает, что мэр столицы республики "незаконно отчуждал части земельного участка и гаража, входящих в территорию санатория "Радуга", в результате чего государству и обществу причинен существенный ущерб на сумму более 13 млн рублей".

"Также он [Мавлиев] организовал сбор денежных средств от рекламных агентств, выигравших торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций в г. Уфе, в Фонд социального, культурного и экономического развития на общую сумму более 30 млн рублей. В последующем по его указанию за счет средств, пожертвованных рекламными агентствами, было организовано приобретение в собственность муниципального образования автомобиля представительского класса стоимостью более 21 млн рублей", - сообщили в суде со ссылкой на следствие.

Еще один эпизод в деле мэра связан с получением взятки от юрлица в размере 10 млн руб. за общее покровительство.

Под стражей Мавлиев останется минимум до 11 июля.

Теги: ратмир мавлиев, взятка, чиновник, уфа


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.04.2026 12:20 Мск СК раскрыл подробности уголовного дела против мэра Уфы
Ранее 28.04.2026 11:27 Мск СМИ: Задержан мэр Уфы Мавлиев

