30 Апреля 2026
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук вместе с семьями Хабаровска принял участие в акции "Подари ребенку дерево"

Накануне сэр Хабаровска стал участников акции «Подари ребёнку дерево», которая состоялась в сквере по переулку Краснореченскому, построенном в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Акция проводилась  в преддверие 90-летия со дня образования Индустриального района. Семьи получили специальные сертификаты на высадку деревьев от главы города – они посадили 25 саженцев дуба, сосны, рябины, липы, клена.

(2026)|Фото: khv27.ru

(2026)|Фото: khv27.ru

«Благодарю жителей Индустриального района за участие в этой акции. С вашей помощью город зеленеет и хорошеет. А самое главное – сегодня вы все семьёй посадили дерево, а ваши дети спустя годы, повзрослев, сами смогут привести уже своих детей и внуков, чтобы показать им подросшие зелёные аллеи. Именно вы в 2024 году выбрали этот сквер для благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И вот результат: благодаря Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и его нацпроекту сегодня сквер по переулку Краснореченскому украшает район, а вы продолжаете его облагораживать», – сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

(2026)|Фото: khv27.ru

Напомним, масштабный проект «Подари ребёнку дерево» инициирован правительством Хабаровского края с целью укрепления института семьи и сохранения преемственности поколений, реализуется с 2020 года. Социально значимая инициатива даёт возможность молодым родителям высадить деревья в парках и скверах города в честь рождения своих малышей.

(2026)|Фото: khv27.ru

В мероприятии приняли участие волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Хабаровчане могли воспользоваться возможностью и отдать свой голос за территорию, которую планируется благоустроить в 2027 году. Голосование завершится 12 июня на единой федеральной платформе.

