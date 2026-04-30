В России могут запретить поступать в магистратуру не по своему направлению

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий устанавливать соответствие направленности программ магистратуры и бакалавриата. То есть бакалавр не сможет поступать в магистратуру не по своему направлению.

Авторы законопроекта отмечают, что распространенной ситуацией является поступление в магистратуру по специальности, которая вообще не связана с профилем программы выпускника бакалавриата. Так, на программы магистратуры "Химическая технология" было зачислено 20% студентов, ранее отучившихся на бакалавра по экономике и прочим даже не техническим специальностям. То же самое на других специальностях. Об этой проблеме давно говорит народный учитель России Сергей Рукшин, который подчеркивает, что это профанация образования.

При этом интересно, как все это связано с анонсированной новой моделью высшего образования, которая будто бы предполагает отказ от бакалавриата и магистратуры, но пока что ничего так и не предложено, кроме смены названий и дальнейшего продолжения "гибкости" в части сроков обучения. Ректор СПГУ Владимир Литвиненко говорит, что во всех пилотных вузах ограничились поправками в духе "как приукрасить программы бакалавриата или магистратуры либо провести эфемерные новации, переименовав бакалавра в инженера".