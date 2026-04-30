Shot: В Перми, возможно, прозвучали два громких взрыва

Жители Перми сообщают о новых взрывах в городе. Горожане якобы слышали не менее двух громких хлопков.

Telegram-канал Shot сообщает, что в городе воет сирена, по телевизору показывают оповещения о воздушной тревоге. Занятия в школах отменены, а студентов переводят на дистанционное обучение. Тех школьников, которые с утра находятся на занятиях, якобы отвели в подвалы и спортзалы. Аэропорт Перми закрыт уже четыре часа. Задерживается вылет шести и прилёт ещё трёх рейсов.

Ранее в Пермском крае второй раз за утро был введён режим "Беспилотная опасность". Его сначала ввели, потом отменили, после чего снова ввели.