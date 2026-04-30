Economist: На Западе согласны, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт

Вступление Украины в НАТО в обозримом будущем невозможно, этот вопрос закрыт и не обсуждается. Об этом журналу The Economist рассказали западные чиновники.

Они отметили, что даже предыдущий президент США Джо Байден был скептически настроен на сей счет, хотя и поддерживал киевский режим. А нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп окончательно похоронил эти призрачные надежды, усугубив раскол между странами НАТО не только по Украине, но и в целом.

Украину не хотят принимать даже в ЕС, хотя даже Москва говорит, что не против. Но против выступают сами страны ЕС. Тем более это касается НАТО, поскольку предполагает взятие на себя оборонных обязательств по отношению к Украине, воюющей против России, отмечает издание.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз заявил, что вступление Украины альянс не стоит на повестке дня. А министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. В июне 2025 года советник уходящего президента Польши Анджея Дуды Томаш Шатковский признал, что на Западе все понимают, что Украины в НАТО не будет.