Economist: На Западе согласны, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт

30 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: nato.int

Economist: На Западе согласны, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт

Вступление Украины в НАТО в обозримом будущем невозможно, этот вопрос закрыт и не обсуждается. Об этом журналу The Economist рассказали западные чиновники.
Они отметили, что даже предыдущий президент США Джо Байден был скептически настроен на сей счет, хотя и поддерживал киевский режим. А нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп окончательно похоронил эти призрачные надежды, усугубив раскол между странами НАТО не только по Украине, но и в целом.

Украину не хотят принимать даже в ЕС, хотя даже Москва говорит, что не против. Но против выступают сами страны ЕС. Тем более это касается НАТО, поскольку предполагает взятие на себя оборонных обязательств по отношению к Украине, воюющей против России, отмечает издание.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз заявил, что вступление Украины альянс не стоит на повестке дня. А министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. В июне 2025 года советник уходящего президента Польши Анджея Дуды Томаш Шатковский признал, что на Западе все понимают, что Украины в НАТО не будет.

Теги: украина, НАТО


