Бастрыкин затребовал доклад о екатеринбургском "рехабе", где пациентов якобы лишают свободы

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в Екатеринбурге. Речь идет о местном "рехабе", где якобы незаконно удерживают пациентов.

"Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в СМИ появилась информация о противоправных действиях в отношении пациентов одного из реабилитационных центров. Дело возбуждено по части 2 статьи 127 УК РФ – "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц".

Также к проверке подключилась полиция. Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в настоящее время в учреждении, о котором идет речь, добровольно и на платной основе проходят курс лечения от наркомании и алкоголизма 25 человек.

Сейчас проводится расследование. Как добавили в СК, обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.