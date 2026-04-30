Давление на Зеленского? На Украине опубликована новая порция компромата

На Украине опубликованы записи прослушки, организованной НАБУ и САП в квартире "кошелька Зеленского" Тимура Миндича. После нескольких месяцев тишины история получила продолжение.

Публикация записей, свидетельствующих о коррупции в верхушке украинской власти, вероятно, связана с давлением на Зеленского для принятия "антикоррупционных реформ", которые ЕС увязал с кредитом в 90 млрд евро, полагает издание "Страна". Они предполагают расширение полномочий НАБУ и САП, а также фактический перевод под внешнее управление украинских правоохранительных и судебных органов через привлечение "международных экспертов". Это должно привести к потере Зеленским контроля над этими системами. Поэтому он намерен их саботировать. Но момент для давления выбран удачный, так как Зеленский критически зависит от денег ЕС. А их выделение обставлено новыми условиями.

На Украине пишут, что на этих пленках обязательно должен быть и голос самого Зеленского, который много раз бывал у Миндича и обсуждал с ним разные коррупционные схемы. Сам киевский главарь ранее заявил, что коррупция есть везде и это обычное явление.

По данным НАБУ, Миндич при участии других официальных лиц, в том числе "Профессора" – министра юстиции Германа Галущенко, создал преступную схему, требуя с контрагентов "Энергоатома" 10-15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика.