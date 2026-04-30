Доходы работающих пенсионеров в России увеличились

Средняя пенсия работающих россиян составила 23 461 рубль по данным На 1 марта текущего года. Социальный фонд России предоставил данные, согласно которым этот показатель вырос почти на 2,5 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом.

В марте 2023 года работающие пенсионеры получали в среднем около 20 972 рублей. РИА Новости сообщает, что за двенадцать месяцев выплаты заметно увеличились. Теперь пожилые люди, которые продолжают официально трудиться, получают от государства более весомую финансовую поддержку. Статистика ведомства подтверждает планомерный рост доходов этой категории граждан по всей стране.

Кстати, статистика Социального фонда за февраль 2026 года выявила огромный разрыв в доходах пенсионеров: средние выплаты в разных регионах России отличаются более чем на 23 тысячи рублей. Самые высокие пенсии получают жители Чукотки - в среднем 41 943 рубля, в то время как в Дагестане этот показатель составляет всего 18 615 рублей.