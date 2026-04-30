Politico: ЕС хочет предложить Киеву частичную интеграцию вместо членства

Страны ЕС готовят для Украины план "ускоренной постепенной интеграции", который позволит создать видимость принятия в ЕС, но не будет членством в блоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Возможность ускоренного вступления Украины отвергнута окончательно. Страны согласны в том, что полноценное членство Украины в краткосрочной перспективе невозможно, но нужно дать Киеву что-то, что можно будет продать как "осязаемые шаги" по евроинтеграции. Это будет расширение доступа к рынкам ЕС, участие в некоторых программах финансирования и отдельных форматах. В частности, украинцам могут разрешить присутствовать на заседаниях европейских органов без права голоса.

Интересно, что рассматривается предоставление Украине некоего промежуточного статуса, который бы имитировал ее движение в ЕС. Эту идею продвигают страны Восточной Европы. Что это такое, непонятно, ведь у Украины уже есть официальный статус кандидата. Теперь она может стать кандидатом особенным, хотя это ничего не дает для вступления в ЕС. Лидеры ЕС и отдельных стран подчеркивают, что процедура вступления в ЕС сокращению не подлежит. И Украина не может рассчитывать на это на основании своих "заслуг".

Как сообщалось ранее, ведущие страны ЕС: Франция, Германия, Италия и Нидерланды - не хотят и слышать об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр тоже выступил против.