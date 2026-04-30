Участников ЕГЭ не будут досматривать перед экзаменами

Участников ЕГЭ и ОГЭ в этом году не будут досматривать перед сдачей экзаменов. Рособрнадзор выпустил рекомендации, в которых организаторы аттестации и сотрудники безопасности не должны прикасаться к выпускникам и их вещам, передает РИА Новости.

Вместо этого участники экзамена должны будут сами добровольно сдать предметы, если при проходе через металлоискатель сработает детектор. Вещи можно будет передать в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему.

Экзамены в рамках ЕГЭ начнутся в 2026 году 1 июня – в этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию.