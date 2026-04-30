День Победы в Екатеринбурге: улицы перекроют, транспорт будет ходить на час дольше

На время празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта по ряду улиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут вводиться как 8 мая во время подготовки к проведению праздника, так и непосредственно в День Победы. С полным списком перекрытий можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

Кроме этого, 9 мая автобусы, троллейбусы, трамваи и метро уральской столицы будут ходить на час дольше – до 1:00 10 мая. Также с 1 по 15 мая бесплатный проезд в общественном транспорте будет обеспечен участникам и инвалидам Великой Отечественной и одному из их сопровождающих.

Напомним, ранее в Екатеринбурге назвали улицы, где запретят самокаты и продажу алкоголя в День Победы.