Соседство со стройкой и выбивание долгов. У Алексея Вихарева прошел очередной прием граждан

30 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

Соседство со стройкой и выбивание долгов. У Алексея Вихарева прошел очередной прием граждан

В Екатеринбурге прошел очередной прием граждан, организованный депутатом гордумы Алексеем Вихаревым. О двух самых запоминающихся историях он рассказал в своих социальных сетях.

Валентина Петровна пожаловалась единороссу на плохую работу приставов, которые не занимаются взысканием долга. По ее словам, еще в 2022 году она одолжила своей знакомой крупную сумму, которую та решила не возвращать. Дело дошло до суда, который постановил взыскать с должницы почти 600 тыс. рублей, а после перешло судебным приставам, после чего зависло.

"Валентина Петровна настаивает, чтобы должницу обязали продать принадлежащую ей комнату в коммунальной квартире и из этих денег выплатить долг (другое жилье у нее есть). Переживает, что пока приставы собираются с мыслями, должница продаст "запасную" комнату и останется с единственным жильем, обязать продать которое ее не смогут. Понимаю, есть проблема с нехваткой кадров. Но работать надо. Обратился к руководству ФССП по Свердловской области, попросил проверить жалобу и дать делу ход", — написал депутат.

Общественный приём у депутата Алексея Вихарева(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Также к нему обратились и жильцы дома на Краснофлотцев, 36 (Эльмаш) с просьбой выяснить, включен ли их дом и участок в программу комплексного развития территории (КРТ). Еще в 2021 году они организовали собрание собственников и проголосовали за включение их дома в программу, но по незнанию голосование по изменению пределов принадлежащего им участка не провели. Сейчас в квартале улиц Шефская — Краснофлотцев — Донская — Корепина по программе КРТ уже снесены старые дома и началось строительство новых, но несколько малоэтажек, в том числе и дом №36, остались нетронутыми.

Общественный приём у депутата Алексея Вихарева(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Сейчас люди живут в центре шумной стройки, а по двору разъезжают грузовые машины со стройматериалами. Алексей Вихарев обратился в строительную компанию, где ответили, что дом в программу так и не попал, а нарушений прав собственников земельного участка при проверке не выявлено.

"За разъяснением обратился и в администрацию Орджоникидзевского района. Будем искать справедливое решение этой ситуации. По просьбе жителей этого же дома разбираемся, какая коммунальная организация после аварийных работ не восстановила благоустройство прилегающей территории. В "Водоканале" ответили, что "раскопки" проводили не они. Ищем дальше", — добавил депутат.

На прошлом приеме у Алексея Вихарева екатеринбуржцы также обращались по вопросам КРТ и судебных долгов. Нередко темы касаются благоустройства территорий или личных проблем горожан.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, прием граждан, депутат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети