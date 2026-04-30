Соседство со стройкой и выбивание долгов. У Алексея Вихарева прошел очередной прием граждан

В Екатеринбурге прошел очередной прием граждан, организованный депутатом гордумы Алексеем Вихаревым. О двух самых запоминающихся историях он рассказал в своих социальных сетях.

Валентина Петровна пожаловалась единороссу на плохую работу приставов, которые не занимаются взысканием долга. По ее словам, еще в 2022 году она одолжила своей знакомой крупную сумму, которую та решила не возвращать. Дело дошло до суда, который постановил взыскать с должницы почти 600 тыс. рублей, а после перешло судебным приставам, после чего зависло.

"Валентина Петровна настаивает, чтобы должницу обязали продать принадлежащую ей комнату в коммунальной квартире и из этих денег выплатить долг (другое жилье у нее есть). Переживает, что пока приставы собираются с мыслями, должница продаст "запасную" комнату и останется с единственным жильем, обязать продать которое ее не смогут. Понимаю, есть проблема с нехваткой кадров. Но работать надо. Обратился к руководству ФССП по Свердловской области, попросил проверить жалобу и дать делу ход", — написал депутат.

Также к нему обратились и жильцы дома на Краснофлотцев, 36 (Эльмаш) с просьбой выяснить, включен ли их дом и участок в программу комплексного развития территории (КРТ). Еще в 2021 году они организовали собрание собственников и проголосовали за включение их дома в программу, но по незнанию голосование по изменению пределов принадлежащего им участка не провели. Сейчас в квартале улиц Шефская — Краснофлотцев — Донская — Корепина по программе КРТ уже снесены старые дома и началось строительство новых, но несколько малоэтажек, в том числе и дом №36, остались нетронутыми.

Сейчас люди живут в центре шумной стройки, а по двору разъезжают грузовые машины со стройматериалами. Алексей Вихарев обратился в строительную компанию, где ответили, что дом в программу так и не попал, а нарушений прав собственников земельного участка при проверке не выявлено.

"За разъяснением обратился и в администрацию Орджоникидзевского района. Будем искать справедливое решение этой ситуации. По просьбе жителей этого же дома разбираемся, какая коммунальная организация после аварийных работ не восстановила благоустройство прилегающей территории. В "Водоканале" ответили, что "раскопки" проводили не они. Ищем дальше", — добавил депутат.

На прошлом приеме у Алексея Вихарева екатеринбуржцы также обращались по вопросам КРТ и судебных долгов. Нередко темы касаются благоустройства территорий или личных проблем горожан.