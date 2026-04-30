Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие с Украиной на День Победы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В ходе них российский лидер заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", - приводит его слова пресс-служба Кремля.

Президент США акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать. "Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка", - заявил Ушаков.

Он отметил, что из вопросов международной повестки дня основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана. Путин сообщил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня. По его мнению, это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки.

Предыдущий разговор Путин и Трамп состоялся 9 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить ряд "крайне важных тем", связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию. Трамп оценил как "очень хороший" разговор с Путиным.