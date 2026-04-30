"Северсталь" ответила Матвиенко на критику Мордашова

"Северсталь" ответила на жесткую критику в адрес основного владельца компании Алексея Мордашова со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Во время пленарного заседания СФ Матвиенко накануне раскритиковала "крупных российских бизнесменов" за офшоризацию и уплату налогов не по месту получения дохода (то есть работы предприятия). В качестве примера негативного поведения она привела Мордашова.

"Компания ["Северсталь"] находится в области, работают там люди и Вологодской области, Алексей Мордашов вышел на первые места в списке в самых богатых людей мира. Но ситуация и в стране, и в области — сложная. И, наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и что-то из оффшоров перевести в родную страну. Где Вологодская область возьмёт дополнительные средства? И так там власти из кожи вон лезут, чтобы выполнить все социальные обязательства. И, наверное, можно и нужно в такой ситуации крупнейшему предприятию быть не просто ответственным налогоплательщиком, но и социально ответственным", - заявила Матвиенко.

В заявлении компании говорится: "Северсталь" зарегистрирована в России, как и другие активы Алексея Мордашова находится в российской юрисдикции, а не в неких "офшорах", что в принципе невозможно с учётом того, что "Северсталь" и сам А.А.Мордашов давно находятся в санкционных списках ЕС, США и других западных стран".

Далее в заявлении компания жалуется на кризис в черной металлургии, в результате которого прибыль упала в 370 раз, из-за чего снизились и налоговые поступления. "Но, несмотря на это <…> в 2025 году налоговые отчисления "Северстали" в бюджет Вологодской области <…> составили 13,4 млрд рублей", - заявили в компании, добавив, что были и добровольные социальные инвестиции металлургического холдинга в регионе, они составили 5,76 млрд руб. дополнительно к налогам.

Также в компании заявили, что место в списке Forbes – это лишь оценка рыночной стоимости активов, которыми владеет бизнесмен, а не реально имеющиеся у него в наличности деньги.

Саму Матвиенко в "Северстали" не обвиняют, но весьма красноречиво "убедительно просят сотрудников аппарата председателя Совета Федерации тщательно проверять информацию для доклада своему руководителю".