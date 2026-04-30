"Жить хорошо больше не получится". Мерц поставил немцев перед фактом

Немцы слишком хорошо жили в последние десятилетия, но так больше продолжаться не может. Об этом прямо заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, призвавший затягивать пояса и готовиться к тяжелым временам.

В интервью журналу Der Spiegel Мерц сказал, что он первый канцлер, который решился сказать немцам правду: жить хорошо они больше не будут. Они "слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия", но с этим пора заканчивать.

Он уверен, что его будут критиковать, но нельзя "просто продолжать в том же духе, как последние 20 лет". Ситуация настолько серьезная, что, по его мнению, надо говорить прямо. Придется реформировать пенсионную систему, здравоохранение и налогообложение. Вероятно, речь идет о повышении налогов и ужесточении доступа к пенсии и здравоохранению. В частности, он недоволен, что немцы слишком часто берут больничные, а их приходится оплачивать. И нужно сокращать число людей, которым дают оплачиваемый больничный. Все это нужно для того, чтобы реагировать на изменения, которые происходят в мире, отметил Мерц.

6 мая исполнится год с момента вступления Мерца в должность канцлера. По опросам, почти 80% немцев недовольны работой правительства во главе с Мерцем. А на днях Мерц стал самым непопулярным политиком в стране. Только 10% опрошенных оценивают его работу положительно. В том числе он теряет поддержку среди своих сторонников.