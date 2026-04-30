На Среднем Урале выявлен фейк о "патриотическом субботнике"

В преддверии майских праздников на Среднем Урале выявлен фейк о проведении общественных мероприятий. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ.

По его данным, злоумышленники создали в соцсетях фейковый аккаунт одного из региональных министерств, а также новостной канал. От их имени мошенники распространяют недостоверные сведения о проведении некоего "патриотического субботника".

Для участия в мероприятии уральцев просят пройти по фишинговой ссылке. Если перейти туда, то личные данные пользователя будут похищены. Свердловчан просят не переходить по сомнительным ссылкам, не сканировать подозрительные QR-коды и не пересылать недостоверную информацию в мессенджерах и соцсетях.

Ранее в ФСБ уже предупреждали жителей Свердловской области о росте информационных вбросов в интернете.