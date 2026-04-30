В Прикамье второй раз за утро ведён режим "Беспилотная опасность"

В Пермском крае второй раз за утро введён режим "Беспилотная опасность".

Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. При этом режим сначала ввели, потом отменили, после чего снова ввели.

Режим воздушной тревоги утром вводился также в Свердловской и Челябинской областях, Башкирии.

29 апреля на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника, сообщает губернатор пермского края Дмитрий Махонин. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы.