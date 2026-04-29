29 Апреля 2026
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Ход реконструкции Северных очистных сооружений канализации обсуждали в астраханском правительстве

По поручению губернатора Игоря Бабушкина вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев провел рабочее совещание по реконструкции Северных очистных сооружений канализации (СОСК). В рамках инцидента № 55 «Очистные сооружения» участники обсудили график выполнения работ и текущее состояние объекта.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов доложил, что в настоящее время работы идут на всех технологических объектах СОСК. На площадке задействованы 37 рабочих и 9 единиц техники.

Он также отметил, что недостающая информация для проектирования направлены подрядчику, сейчас они находятся на проверке. Это необходимо для подачи документов на экспертизу. Также участники обсудили подключение объекта к сетям водо-, газо- и электроснабжения.

Для оперативного решения всех вопросов утверждена детальная дорожная карта, которая корректируется в соответствии с ходом выполнения работ. Ее исполнение находится на контроле региональных властей.

Очистные сооружения расположены в селе Началово Приволжского района. Их реконструкция — стратегически важная задача, так как сооружения обеспечивают водоотведение для большинства жителей Астрахани. Работы по масштабному обновлению комплекса начались в 2022 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», на смену которому в 2025 году пришел нацпроект «Экологическое благополучие».

Теги: северные очистные сооружения, правительство астраханской области, график работ


