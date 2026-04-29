В этом году 16 тысяч астраханских школьников будут участвовать в сдаче ГИА

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в совещании, которое провёл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В числе ключевых тем – готовность к летней оздоровительной кампании, проведение государственной итоговой аттестации, а также ход строительства и капремонта объектов образования в 2026 году. По данным министерства образования и науки Астраханской области, сейчас в регионе идет ремонт в пяти школах, трёх детских садах и зданиях Политехнического колледжа. Все это помогает создать современные и комфортные условия для обучения.

Мария Шалак - глава регионального минобра, отмечает, что основные задачи подготовки летнего отдыха – обеспечение безопасности и качества, а также увеличение охвата школьников всеми его формами. За последние три года наблюдается устойчивая тенденция повышения охвата детей, отдыхающих в организациях отдыха и оздоровления. В 2025 году прирост составил 28% по сравнению с 2024 годом.

«Серьезно подходим к подготовке специалистов – руководители летних оздоровительных организаций и вожатые проходят обучение для работы с детьми», - подчеркнула глава регионального минобрнауки.

Кроме этого, министр рассказала о подготовке к государственной итоговой аттестации. Экзамены в Астраханской области пройдут для 16 тысяч школьников, из них 12 тысяч девятиклассников и порядка четырех тысяч одиннадцатиклассников.

По словам Марии Шалак, утверждены пункты проведения экзаменов и сотрудники, которые прошли обучение. Руководители пунктов отработали порядок проведения экзаменов и порядок действия в случае чрезвычайных ситуаций.