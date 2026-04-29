Игорь Седов от имени городских депутатов приветствовал лауреатов конкурсов педагогического профмастерства

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей, лауреатов и участников конкурсов профессионального мастерства педагогов «Учитель года города Астрахани – 2026», «Воспитатель года», «Советник года города Астрахани — 2026» и «Педагогический дебют – 2026».

Среди почётных гостей мероприятия, которое прошло в Астраханской государственной филармонии, спикер Городской Думы Игорь Седов и руководитель комитета Городской Думы по бюджету, финансам и налогам Александр Тихонов.

В этом году в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 60 педагогов города Астрахани. На протяжении нескольких месяцев участники проводили открытые уроки и мастер-классы, готовили конкурсные задания и проекты. По итогам всех этапов выступлений и соревнований были определены победители и лауреаты.

Председатель Городской Думы Игорь Седов поприветствовал и наградил лауреатов — победителей конкурсов профессионального мастерства по номинациям.

«Важно и необходимо повышать престиж профессии учителя. Повторюсь, это нужно прежде всего для воспитания нашей молодежи. Нам нужны не только грамотные, но и воспитанные молодые люди, любящие свою родину — и у вас это получается. Огромное спасибо всем вам за вашу работу. А победителям — особая благодарность. Спасибо за то, что вы с честью несете имя учителя», — подчеркнул Игорь Седов.

Победителем конкурса «Учитель года» стала Ольга Викторовна Курепина — учитель начальных классов школы № 8. Титул «Воспитатель года — 2026» завоевала Диана Рашидовна Сызранова, воспитатель детского сада № 100. В номинации «Советник года» лучшей признана Ирина Владимировна Климешина, советник директора по воспитанию школы № 35. Победу в конкурсе «Педагогический дебют» одержала Анна Валерьевна Белошапко, учитель биологии школы № 32.

Торжественную церемонию награждения лучших педагогов украсили выступления взрослых и детских коллективов — они подарили виновникам торжества яркие музыкальные подарки.