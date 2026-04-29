Игорь Седов от имени городских депутатов приветствовал лауреатов конкурсов педагогического профмастерства

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Образование Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов от имени городских депутатов приветствовал лауреатов конкурсов педагогического профмастерства

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей, лауреатов и участников конкурсов профессионального мастерства педагогов «Учитель года города Астрахани – 2026», «Воспитатель года», «Советник года города Астрахани — 2026» и «Педагогический дебют – 2026». 

Среди почётных гостей мероприятия, которое прошло в Астраханской государственной филармонии, спикер Городской Думы Игорь Седов и руководитель комитета Городской Думы по бюджету, финансам и налогам Александр Тихонов.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

В этом году в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 60 педагогов города Астрахани. На протяжении нескольких месяцев участники проводили открытые уроки и мастер-классы, готовили конкурсные задания и проекты. По итогам всех этапов выступлений и соревнований были определены победители и лауреаты.

Председатель Городской Думы Игорь Седов поприветствовал и наградил лауреатов — победителей конкурсов профессионального мастерства по номинациям.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

«Важно и необходимо повышать престиж профессии учителя. Повторюсь, это нужно прежде всего для воспитания нашей молодежи. Нам нужны не только грамотные, но и воспитанные молодые люди, любящие свою родину — и у вас это получается. Огромное спасибо всем вам за вашу работу. А победителям — особая благодарность. Спасибо за то, что вы с честью несете имя учителя», — подчеркнул Игорь Седов.

Победителем конкурса «Учитель года» стала Ольга Викторовна Курепина — учитель начальных классов школы № 8. Титул «Воспитатель года — 2026» завоевала Диана Рашидовна Сызранова, воспитатель детского сада № 100. В номинации «Советник года» лучшей признана Ирина Владимировна Климешина, советник директора по воспитанию школы № 35. Победу в конкурсе «Педагогический дебют» одержала Анна Валерьевна Белошапко, учитель биологии школы № 32.

Торжественную церемонию награждения лучших педагогов украсили выступления взрослых и детских коллективов — они подарили виновникам торжества яркие музыкальные подарки.

Теги: игорь седов, педагоги, астраханская городская дума, награждеение


