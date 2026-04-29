Юрий Бурлачко считает важным привлекать к уходу за мемориалами и памятниками героев войн молодежь

"В преддверии Дня Победы хотелось бы напомнить о федеральном законе, расширяющем с 1 сентября перечень объектов военной истории, ремонт которых можно проводить по упрощенной системе. Теперь без долгих согласований и прочих бюрократических издержек будут восстанавливаться не только памятники, посвященные событиям, участникам и жертвам Великой Отечественной войны, но и других военных конфликтов России. Без оформления дополнительной документации, например, можно будет реставрировать облицовку или проводить очистку объектов от загрязнений. Перечень соответствующих ремонтных работ раннее утвердило министерство культуры РФ" - сообщил на своих страницах в соцсетях руководитель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он отметил, что на Кубани особо чтят память всех поколений воинов. Война приносила на эту землю немало горя, но воины из Краснодарского края в тяжелейших битвах одерживали победу над врагами России. Свидетельством их подвига является множество памятных объектов, расположенных в каждом муниципалитете Краснодарского края. Состояние братских могил, мемориалов и обелисков находится в зоне особого внимания краевых властей.

"Большая работа в этой сфере проводится и на законодательном уровне. В конце 2024 года мы устранили на краевом уровне избыточные требования к порядку проведения работ по благоустройству территорий, прилегающих к памятникам военной истории. Данная мера, так же как вступающий в сентябре федеральный закон, направлена на упрощение процедуры ремонта таких объектов. В ходе планерных совещаний нами неоднократно рассматривались вопросы охраны объектов культурного наследия. Многие из моих коллег лично помогают благоустраивать памятники военной истории в своих избирательных округах!, - отметил Юрий Бурлачко.

Он подчеркнул, что считает необходимым участие в этой работе школьников, студентов.

"Молодежные слеты по местам боевой славы, уход за мемориалами и памятниками – важная составляющая патриотического воспитания. Очевидно, что без осмысления прошлого, без сохранения памяти о событиях, сформировавших нашу идентичность, невозможно избежать ошибок и построить счастливое будущее", - подчеркнул спикер ЗСК.