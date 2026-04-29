Екатеринбуржца, напавшего на подростков в Академическом, отправили на принудительное лечение

Академический районный суд Екатеринбурга признал виновным местного жителя, напавшего на подростков. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Еще в октябре прошлого года мужчина, гуляя в Академическом районе, без какого-либо повода нанес удары трем несовершеннолетним незнакомцам. Эксперт заключил, что в момент нападения фигурант страдал заболеванием, которое лишало его возможности осознавать свои действия и руководить ими.

Хотя действия уральца и попадали под признаки хулиганства (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ), по состоянию психического здоровья он не подлежит уголовной ответственности. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Постановление суда в законную силу не вступило.