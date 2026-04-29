Попова: Риска для здоровья жителей Туапсе из-за пожара на НПЗ нет

Риска для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось", - сказала она в интервью каналу "Юнашев Live".

"На сегодняшний день все, что нужно было сделать - сделано... Мы держим ситуацию под контролем очень плотно", - добавила Попова.

Тем временем, оперштаб Кубани со ссылкой на проведенные замеры специалистами Роспотребнадзора сообщил, что в районе Туапсе, где горит нефтеперерабатывающий завод, вновь превышена концентрация бензола в воздухе. Уточняется, что уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося 20 апреля из-за атаки беспилотников.

Ранее также сообщалось, что продукты горения от пожара выпали с прошедшим дождем, создав эффект черного налета на поверхностях. Вечером 21 апреля в городе выявили превышения предельной допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи в 2-3 раза.