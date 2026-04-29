Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале по делу о падении наледи на женщин судят директора УК

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело директора управляющей компании, которого задерживали после падения наледи на женщин. Расследование завершено.

Напомним, днем 15 марта в Нижней Туре снег и наледь упали на двух женщин. В результате они получили травмы. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В дальнейшем был установлен и допрошен в качестве подозреваемого директор местной УК. Мужчину задержали, но затем отпустили.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, директора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как показало расследование, он самоустранился от своих обязанностей и не обеспечил чистки крыши от наледи и снега, что и привело к сложившейся ситуации. Пострадавшим были причинены телесные повреждения.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в тот воскресный день на улице было тепло, таял снег, и у местной жительницы, проживающей в доме по улице Машиностроителей, возникло желание прогуляться со своей дочерью и собачкой по кличке "Леля".

"Женщина, погрузив дочь в коляску, а собаку взяв на поводок, вышла вместе с ними на улицу. В ходе прогулки они повстречали свою 72-летнюю бабушку, с которой немного погуляли, а потом всей компанией направились домой. При их подходе к подъезду и произошло падение наледи. Основной удар приняла на себя пожилая женщина. Ее внучка тоже получила телесные повреждения. Малышка, находившаяся в коляске, не пострадала, в отличие от собачки "Лели", которой также досталось в результате этого "ледопада". В дальнейшем всем участникам инцидента была оказана необходимая помощь", - отметил полковник Горелых.

На сегодняшний день расследование завершено. Дело директора УК направлено в суд.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.03.2026 13:39 Мск На Урале суд отпустил директора УК, задержанного по делу о падении наледи на женщин
Ранее 17.03.2026 15:43 Мск По делу о сходе наледи на женщин в Нижней Туре задержан подозреваемый
Ранее 16.03.2026 11:01 Мск Прокуратура начала проверку после схода снега и льда на женщин в Нижней Туре
Ранее 16.03.2026 10:35 Мск В Нижней Туре ледяная глыба упала на женщину с коляской и собаку. Возбуждено уголовное дело

