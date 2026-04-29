В Урае силовик потерял пост из-за утраты доверия
Старший участковый не рассмотрел жалобы на магазин своего брата, нарушив закон. Конфликт интересов не был предотвращён.
Поскольку полицейский ранее уволился по собственному желанию, прокурор Урая подал иск в суд. Он потребовал изменить формулировку увольнения. Теперь в документах будет указано: "в связи с утратой доверия". Иск удовлетворён, но решение пока не вступило в силу. Об этом сообщила прокуратура Югры.