В Урае силовик потерял пост из-за утраты доверия

В Урае сотрудника полиции уволили из-за утраты доверия.

Старший участковый не рассмотрел жалобы на магазин своего брата, нарушив закон. Конфликт интересов не был предотвращён.

Поскольку полицейский ранее уволился по собственному желанию, прокурор Урая подал иск в суд. Он потребовал изменить формулировку увольнения. Теперь в документах будет указано: "в связи с утратой доверия". Иск удовлетворён, но решение пока не вступило в силу. Об этом сообщила прокуратура Югры.