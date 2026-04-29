Стоимость платного обучения в вузах выросла за год на 10,7% - Минобрнауки

29 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Стоимость платного обучения в вузах выросла за год на 10,7% - Минобрнауки

Рост стоимости обучения в вузе на внебюджетной основе в этом году составил в среднем 10,7%, сообщил журналистам заместитель министра высшего образования и науки РФ Андрей Омельчук.

"Рост цен на платное высшее образование в этом году в среднем по стране составил 10,7%, это на 2,5% меньше, чем годом ранее. В 54 регионах рост цен не превысил 10%", - сказал Омельчук, добавив, что в этой статистике не учли Москву и Санкт-Петербург, где цены могли вырасти чуть больше.

Также замминистра напомнил, что в этом году по решению Госдумы по 40 направлениям подготовки ограничивается право вузов увеличивать число платных мест: "это специальности, где мы видим самый большой наплыв".

Еще одной особенностью этого года будут единые сроки зачисления на платные места в вузах по всей стране.

Другие заявления представителя Минобрнауки по предстоящей приемной кампании:

- В этом году в российских вузах будет 620 тыс. бюджетных мест – это чуть больше, чем в прошлом году. Больше всего бюджетных мест выделено под медицинские и инженерные специальности, почти 79 тыс. – на педагогическое образование.

- Целевая квота составит более 83 тыс. мест. Это те же здравоохранение, инженерные специальности и педагогика. Впервые адресная целевая квота вводится не по процентам, она будет полностью детализирована, каждое место промаркировано за конкретным работодателем.

- Сейчас в стране 329 тыс. человек, взявших образовательный льготный кредит под 3%

- В этом году вводится так называемый День тишины: после того, как университет издает приказ о зачислении, уже нельзя отзывать согласие

- 17 университетов будут участвовать в эксперименте по изменению уровней профессионального образования

- С 2026 года физика (экзамен ЕГЭ) на 25 технических специальностях (из 140) становится обязательной. История – на 43 гуманитарных специальностях. С 2027 года при поступлении на педагогическую специальность должен сдаваться профильный ЕГЭ: для будущего учителя физики – физика, для математика – математика.

- Сервис подачи документов через Госуслуги станет единственным онлайн-каналом поступления. Также можно подать документы лично или по почте. В прошлом году через Госуслуги подали документы 1,3 млн поступающих. Документы онлайн принимают более 1 тыс. образовательных организаций.

Теги: вуз, минобрнауки, платное обучение, приемная кампания, егэ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети