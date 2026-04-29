Стоимость платного обучения в вузах выросла за год на 10,7% - Минобрнауки

Рост стоимости обучения в вузе на внебюджетной основе в этом году составил в среднем 10,7%, сообщил журналистам заместитель министра высшего образования и науки РФ Андрей Омельчук.

"Рост цен на платное высшее образование в этом году в среднем по стране составил 10,7%, это на 2,5% меньше, чем годом ранее. В 54 регионах рост цен не превысил 10%", - сказал Омельчук, добавив, что в этой статистике не учли Москву и Санкт-Петербург, где цены могли вырасти чуть больше.

Также замминистра напомнил, что в этом году по решению Госдумы по 40 направлениям подготовки ограничивается право вузов увеличивать число платных мест: "это специальности, где мы видим самый большой наплыв".

Еще одной особенностью этого года будут единые сроки зачисления на платные места в вузах по всей стране.

Другие заявления представителя Минобрнауки по предстоящей приемной кампании:

- В этом году в российских вузах будет 620 тыс. бюджетных мест – это чуть больше, чем в прошлом году. Больше всего бюджетных мест выделено под медицинские и инженерные специальности, почти 79 тыс. – на педагогическое образование.

- Целевая квота составит более 83 тыс. мест. Это те же здравоохранение, инженерные специальности и педагогика. Впервые адресная целевая квота вводится не по процентам, она будет полностью детализирована, каждое место промаркировано за конкретным работодателем.

- Сейчас в стране 329 тыс. человек, взявших образовательный льготный кредит под 3%

- В этом году вводится так называемый День тишины: после того, как университет издает приказ о зачислении, уже нельзя отзывать согласие

- 17 университетов будут участвовать в эксперименте по изменению уровней профессионального образования

- С 2026 года физика (экзамен ЕГЭ) на 25 технических специальностях (из 140) становится обязательной. История – на 43 гуманитарных специальностях. С 2027 года при поступлении на педагогическую специальность должен сдаваться профильный ЕГЭ: для будущего учителя физики – физика, для математика – математика.

- Сервис подачи документов через Госуслуги станет единственным онлайн-каналом поступления. Также можно подать документы лично или по почте. В прошлом году через Госуслуги подали документы 1,3 млн поступающих. Документы онлайн принимают более 1 тыс. образовательных организаций.