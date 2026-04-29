Правоохранители провели оперативные мероприятия у председателя "Яблока" в Екатеринбурге

Правоохранительные органы наведались к председателю свердловского отделения "Яблоко" в Екатеринбурге Максиму Петлину и его сторонникам. Были проведены оперативные мероприятия.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в силовых структурах, внимание правоохранителей было нацелено на акцию "Вечер писем политзаключенным", в рамках которой любой мог написать письмо осужденному по уголовным статьям. Источник добавил, что может быть возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма".

Самого Петлина задерживать не стали.

Обыски также прошли у председателя московского отделения Кирилла Гончарова и активиста партии Егора Ткаченко. Из дома первого изъяли телефон и ноутбук. В пресс-службе "Яблоко" отметили, что с председателями ведутся оперативно-разыскные мероприятия, о предъявлении каких-либо обвинений Петлину и Ткаченко неизвестно.