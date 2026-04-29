Энергетики вернули свет в сотни домов жителей Туапсе

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что специалисты уже восстановили подачу электричества для 402 абонентов на улицах Пушкина и Верхне-Кордонной. Сейчас без света остаются еще 130 потребителей, которые живут на улице Кошкина.

Ремонтные бригады ждут разрешения от пожарных, чтобы приступить к работе на этом участке. Как только спасатели дадут добро, энергетики сразу начнут чинить сети и вернут электричество в оставшиеся дома. Власти держат ситуацию на контроле до тех пор, пока свет не появится у каждого жителя.

Ранее сообщалось, что в Туапсе круглосуточно ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов, возникшего из-за атаки беспилотников на НПЗ. Чтобы нефть не распространялась дальше, специалисты выставили на реке дополнительные боновые заграждения и укрепляют защиту на территории завода.