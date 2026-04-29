Спикер Тюменской Облдумы Фуат Сайфитдинов: Российский парламентаризм состоялся как система народного представительства

В Большом зале Тюменской областной думы состоялось пленарное заседание конференции «120 лет российскому парламентаризму: прошлое, настоящее, будущее». На форуме работали представители исполнительной и законодательной власти, общественных объединений, научных и образовательных организаций, эксперты, студенты, учащихся.

Выступая на открытии конференции, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поздравил всех участников со 120-летием российского парламентаризма.

«Оглядываясь на более чем вековой путь, можно констатировать, что российский парламентаризм состоялся, состоялся именно как система народного представительства, работающая на результат», - отметил глава Тюменской облдумы.

Фуат Сайфитдинов напомнил, что формирование современного российского парламентаризма началось с принятия на референдуме 12 декабря 1993 года Конституции России, в которой были зафиксированы принципы и система государственного устройства, закреплены основные права и свободы граждан. Одновременно прошли выборы в новые органы государственной власти – Государственную Думу и Совет Федерации. При этом параллельно шло формирование законодательных органов регионов как элемента российского парламентаризма.

«Главная отличительная особенность Тюменской областной думы и ее уникальность заключается в том, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации депутатский корпус избирается населением трёх субъектов: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа», - подчеркнул спикер облдумы.

Он акцентировал внимание на том, что депутаты первого созыва вместе с коллегами из автономных округов создали уникальный совещательный орган – Совет трех дум, позже переименованный в Совет законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня это постоянно действующий, эффективный консультативно-совещательный орган.

«Благодаря незыблемым принципам, лежащим в основе парламентаризма, граждане России в сентябре 2026 года могут реализовать своё конституционное право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В этом заключается высшая форма осуществления представительного народовластия», - уверен Фуат Сайфитдинов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на площадке конференции, напомнил, что в этом году состоятся две важнейших избирательных кампании – будут избираться депутаты Государственной думы РФ и думы Тюменской области.

"Каждый избиратель сможет выразить свою позицию и определить будущее Тюменской области и России на ближайшие годы", - подчеркнул Александр Моор.

Своё приветствие участникам конференции направил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В нем, в частности, говорится, что, несмотря на все изменения, через которые за свою историю прошел российский парламентаризм, неизменной оставалась суть парламентской работы – в центре нее всегда находится человек, его права, свободы и законные интересы. «Только опираясь на исторический опыт и учитывая современные реалии, мы сможем сохранить единство нашей многонациональной страны и обеспечить ее уверенное движение вперед», - резюмировал сенатор.



Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Иван Квитка отметил, что Тюменская область является среди субъектов страны лидером по уровню и качеству жизни. Это результат серьёзного труда жителей региона, эффективного взаимодействия депутатов Госдумы и сенаторов, депутатов Тюменской областной думы и органов исполнительной власти региона.

«Деятельность Тюменской областной думы по праву считается одной из самых эффективных в России. Депутатский корпус всегда ответственно подходит к принятию решений. Каждая инициатива детально обсуждается в ходе заседания думы и профильных комитетов. Нормативная база совершенствуется постоянно. Наш регион преображается, создаются условия для стабильного развития муниципальных образований и повышения уровня жизни граждан», - сказал Иван Квитка.

С приветственным словом также выступили главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко; председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин; председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов; председатель комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов; председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Старков.



На площадке конференции представил доклад о роли законодательных органов в политической системе Российской Федерации заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. О роли гражданского общества в становлении и развитии современного российского парламентаризма сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. О социализации и реабилитации участников специальной военной операции рассказал Герой России, заместитель начальника ТВВИКУ Рустам Сайфуллин. О роли депутатов в патриотическом воспитании молодежи на примере регионального проекта партии «Единая Россия» «Оружие Победы» проинформировал участников первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов. Об избирательной системе Российской Федерации и обеспечении гражданских прав и свобод сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Также участники конференции "120 лет российскому парламентаризму: прошлое, настоящее, будущее" в течение дня продолжили работу в секциях и рабочих группах.