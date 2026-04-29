Еще один рубеж боновых заграждений выставили вдоль берега реки Туапсе

Вдоль берега реки Туапсе выставили еще один рубеж боновых заграждений для предотвращения распространения нефтепродуктов после пожара на НПЗ в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб краснодарского края.

На территории морского терминала и НПЗ специалисты также укрепляют защитные ограждения, чтобы уменьшить количество попавших нефтепродуктов в реку.

Всего на данный момент собрано 9 793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси. В оперштабе отметили, что работа идет в круглосуточном режиме.

Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

Напомним, 20 апреля примерно в трех километрах от порта Туапсе в море было зафиксировано нефтяное пятно. По предварительным данным, площадь загрязнения акватории составляет 10 тыс. кв. метров. Для локализации выставили боновые заграждения.