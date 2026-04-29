Глава Тюменской области посовещался о межнациональных отношениях

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Сургуте. Он прибыл туда на совещание о стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 г.

Во встрече поучаствовал по ВКС уральский полпред Артём Жога, а также по ВКС или очно – губернаторы всех регионов УрФО. Руководил встречей заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Межнациональное согласие и мир – важнейшее направление работы как правительства Тюменской области, так и федеральных органов власти на территории региона. Власти делают всё, чтобы не допускать распространения радикальной националистической идеологии и экстремистских проявлений, особенно среди молодёжи. В числе важнейших задач – борьба с нелегальной миграцией и адаптация законопослушных мигрантов к жизни в российском многонациональном обществе.

Ещё один актуальный вопрос, который обсудили в Сургуте, – сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера. В Тюменской области живут более 1,5 тыс. ханты, манси, ненцев, селькупов. Им оказывают необходимую помощь. Например, выделяют средства для приобретения горюче-смазочных материалов для снегоходов.

"Укрепление межнационального мира и согласия – одно из ключевых условий устойчивого развития страны. Особенно актуально это в Год единства народов России. Когда мы вместе – мы непобедимы", - написал Александр Моор в своём telegram-канале.