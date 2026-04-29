Молодежь 25-35 лет в России испытывает наибольшую тревогу

Наибольшую тревогу в России испытывает молодежь 25-35 лет. Такие данные опубликовал ВЦИОМ, проведя исследование эмоционального состояния российского общества.

Преобладание положительного эмоционально фона над тревожным в целом сохраняется (45% против 35%). Однако обращают на себя внимание результаты по возрастным группам. Если самые жизнерадостные эмоции ожидаемо испытывает молодежь до 25 лет (44% против 28% тех, кто испытывает прежде всего тревогу), то самые тревожные настроения у молодежи после 25 лет - результаты прямо противоположные (28% против 41%). Это заметно хуже, чем даже у более старших возрастов. То есть молодежь, входя в самостоятельную жизнь и сталкиваясь с ее реалиями, погружается в тревожное состояние.

Возможно, отчасти это объясняет крайне низкую рождаемость в стране, которая только падает. Россияне самого репродуктивного возраста пребывают в состоянии, не очень подходящем для рождения детей.

Еще один довольно неожиданный результат - это то, что в мегаполисах жизнерадостные эмоции испытывают меньше людей, чем в небольших городах. А самые жизнерадостные - жители сел. Там меньше всего тревожных (17%). Больше всего тревожные эмоции испытывают жители Москвы и Санкт-Петербурга - 35%.