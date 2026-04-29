По делу о пожаре в строящемся здании на севере Москвы задержаны застройщик и подрядчик

В Москве задержали пятерых фигурантов уголовного дела о пожаре в строящемся здании на севере столицы. Во время пожара накануне погибли семь человек, 12 пострадали.

В Следственном комитете сообщили, что задержаны владелец и генеральный директор застройщика, руководители и прораб генерального подрядчика.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи заявляют о "системном неисполнении требований пожарной безопасности и охране труда, а также строительных норм" на строящемся объекте.