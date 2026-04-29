У половины россиян есть финансовая подушка безопасности - Силуанов

Половина россиян имеет финансовую подушку безопасности, считает глава Минфина России Антон Силуанов. Он добавил, что в 2017 году только у 37% граждан были сбережения.

По мнению Силуанова, такие деньги не стоит "держать под подушкой", их надо инвестировать в финансовые инструменты.

"Как ими [деньгами] распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты? Самый простой — это депозиты в банке", - сказал министр в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".