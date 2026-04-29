Главе СКР доложат о группе екатеринбуржцев, мешающих торговле многодетной матери

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки, организованной в Екатеринбурге. Речь идет о сообщениях про группу мужчин, которые мешают многодетной матери вести торговлю.

Ранее в социальных медиа появились новости о том, что неизвестные перекрывают машинами женщине вход в торговую точку и всячески мешают вести коммерческую деятельность. При этом, у екатеринбурженки есть все разрешающие документы. Обращения в администрацию и правоохранительные органы не дают никаких результатов.

Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить об установленных обстоятельствах.