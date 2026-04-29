Учитель истории возмутился требованиями по программе

Программа по истории в школе составлена так, кто выучить историю практически невозможно. Об этом пишет учитель истории Иннокентий Кресик, которого недавно цитировал в своей передаче режиссер Никита Михалков.

Педагог предложил взять Федеральную рабочую программу по истории и, как пример, тему урока №61 про ʺдесять сталинских ударовʺ и изгнание фашистов с территории СССР. За один этот урок нужно пройти: обстановку на фронтах к началу 1944 г., полное снятие блокады Ленинграда, освобождение Правобережья Днепра, освобождение Крыма, поражение Финляндии, освобождение Белоруссии, освобождение Прибалтики и Львовско-Сандомирскую операцию. Только одно перечисление этих огромных по объему тем уже говорит, что их нельзя нормально пройти.

А кроме того, согласно ФГОС, при планировании уроков истории нужно повторять изученные ранее события, связанные с материалом урока. Кресик перечисляет и ряд других многочисленных требований по приказу Минпроса, которые делают качественное изучение истории в школе невозможным. Поэтому российские дети истории не знают, заключает учитель. Проблему слабого знания детьми истории родной страны признают и власти.

Ранее точно такой же вывод относительно программы по физике сделала учительница физики Светлана Лаушкина. Требования к знанию физики и объему изучаемого материала не соответствуют времени, выделенному на ее изучение.