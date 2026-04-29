В Госдуме предложили увеличить штраф за отказ владельца от домашнего питомца

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили увеличить штраф за отказ владельца от домашнего животного.

Средства от штрафов предлагается направлять на поддержку приютов для животных, включая содержание, лечение, стерилизацию, кормление и устройство животных, оставшихся без владельцев. Парламентарии полагают, что такой подход позволил бы реально компенсировать последствия недобросовестного поведения хозяина питомца, сообщает РИА Новости.

Сейчас за выброшенного на улицу животного грозит общая административная ответственность. Санкция за такое нарушение составляет предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что законопроект об обязательном чипировании домашних животных Госдума рассмотрит после выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года. Отмечалось, что власти хотят избежать недовольства россиян дополнительными расходами в период избирательной кампании.