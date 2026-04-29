Гендерный разрыв в зарплатах россиян и россиянок продолжает расти

Гендерное неравенство в зарплатах в России продолжает расти. За два года разрыв между средней заработной платой мужчин и женщин увеличился на 12 тыс. руб., посчитали в РИА Новости.

В октябре прошлого года средняя зарплата мужчин составляла 117,7 тыс. руб., женщин – 79 тыс. руб. В среднем мужчины в России работают 42 часа в неделю, женщины – около 40 часов.

Также значительная разница выявлена и в почасовой оплате труда. Мужчина может рассчитывать в среднем на 637 руб. в час, женщина – только на 448 руб.

В 2025 году исследование платформы HeadHunter выявило серьезный гендерный дисбаланс на российском рынке труда. Пик разрыва в зарплатных ожиданиях приходится на возраст 31-40 лет. Также наибольший разрыв выявлен в высокооплачиваемых сферах: IT, финансы, продажи.

Эксперты отмечают, что одна из причин гендерного разрыва – это так называемый "штраф за материнство". Женщинам приходится соглашаться на меньшую зарплату в обмен на гибкий график, который, в свою очередь, нужен им для воспитания детей. При поступлении на работу женщинам могут предлагать более низкую зарплату из-за опасений, что они уйдут в декретный отпуск.