59 проектов стали победителями конкурса инициативного бюджетирования в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга подвели итоги традиционного городского конкурса проектов инициативного бюджетирования. В этом году реализуют 59 проектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На заседании муниципального проектного комитета под председательством исполняющего обязанности заместителя главы Екатеринбурга Юлии Медведевой было рассмотрено 68 проектов, предложенных к реализации инициативными группами жителей города. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 59 проектов на сумму, превышающую 57 миллионов рублей.

Большая часть из них направлена на приобретение оборудования и оснащение муниципальных учреждений, в том числе в сфере культуры, образования, молодежной политики и спорта. Кроме того, жители заявились с инициативой по ремонту хоккейного корта на территории Кировского района, есть несколько уникальных проектов по созданию музеев и организации тематических выставок на базе общеобразовательных школ, планируется приобретение музыкальных инструментов и современного оборудования для проведения мероприятий в школах искусств и центрах культуры, для спортивных школ – спортивного инвентаря и пошив формы для юных спортсменов.

Ежегодно с 2019 года муниципалитет проводит конкурс проектов инициативного бюджетирования, который помогает жителям воплотить в жизнь идеи, направленные на развитие мегаполиса и улучшение городской среды.

Отметим, что уральская столица занимает лидирующие позиции среди городов страны по количеству воплощенных идей. За 2019-2025 годы в рамках практики "Екатеринбург, предлагай!" реализовано 398 проектов на общую сумму почти 202 миллиона рублей, половина из которых собрана силами инициаторов.

На сегодняшний день существует несколько механизмов поддержки инициативы граждан в решении вопросов местного значения. В частности: городской конкурс инициативного бюджетирования, региональный конкурс инициативного бюджетирования, а также конкурс инициативных проектов граждан.

