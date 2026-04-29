Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

59 проектов стали победителями конкурса инициативного бюджетирования в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга подвели итоги традиционного городского конкурса проектов инициативного бюджетирования. В этом году реализуют 59 проектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На заседании муниципального проектного комитета под председательством исполняющего обязанности заместителя главы Екатеринбурга Юлии Медведевой было рассмотрено 68 проектов, предложенных к реализации инициативными группами жителей города. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 59 проектов на сумму, превышающую 57 миллионов рублей.

Большая часть из них направлена на приобретение оборудования и оснащение муниципальных учреждений, в том числе в сфере культуры, образования, молодежной политики и спорта. Кроме того, жители заявились с инициативой по ремонту хоккейного корта на территории Кировского района, есть несколько уникальных проектов по созданию музеев и организации тематических выставок на базе общеобразовательных школ, планируется приобретение музыкальных инструментов и современного оборудования для проведения мероприятий в школах искусств и центрах культуры, для спортивных школ – спортивного инвентаря и пошив формы для юных спортсменов.

Ежегодно с 2019 года муниципалитет проводит конкурс проектов инициативного бюджетирования, который помогает жителям воплотить в жизнь идеи, направленные на развитие мегаполиса и улучшение городской среды.

Отметим, что уральская столица занимает лидирующие позиции среди городов страны по количеству воплощенных идей. За 2019-2025 годы в рамках практики "Екатеринбург, предлагай!" реализовано 398 проектов на общую сумму почти 202 миллиона рублей, половина из которых собрана силами инициаторов.

На сегодняшний день существует несколько механизмов поддержки инициативы граждан в решении вопросов местного значения. В частности: городской конкурс инициативного бюджетирования, региональный конкурс инициативного бюджетирования, а также конкурс инициативных проектов граждан.

Напомним, как мы сообщали ранее, Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга утвердил концепцию благоустройства набережной реки Исети. Набережную на участке от дома на улице Машинной, 31 "б" до дома на Хуторской, 1/4 ждет преображение. Территория протяженностью 540 метров и общей площадью благоустройства около 13 тыс. кв. м станет полноценным общественным пространством.

