В нескольких регионах России, в том числе и ХМАО, через фиктивную регистрацию граждан украли миллиард

В Югре раскрыта преступная схема. Через фиктивную регистрацию граждан украден 1 млрд руб.

Схема работала с августа 2024 г. Злоумышленники за деньги незаконно регистрировали жителей республик и областей Северо-Кавказского федерального округа в других регионов страны. Это Югра, Ямал, Чукотка, Якутия, Мурманская область и Камчатский край. Регистрация шла без личного присутствия граждан. Целью было получение различных выплат, которые в указанных регионах выше.

Оперативники нашли четырёх жителей Северного Кавказа, которые размещали объявления в мессенджерах и социальных сетях, ища людей для фиктивной регистрации. Они собирали документы и деньги, которые передавали в Югру различными способами.

Ущерб – больше 1 млрд руб. Началось расследование. Фигурантам избраны различные меры пресечения. Силовики проверяют причастность к незаконной регистрации и получению социальных выплат более чем 6,5 тыс. человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.