В Екатеринбурге благоустроят еще 500 метров набережной

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга утвердил концепцию благоустройства набережной реки Исети с учетом дальнейшей доработки и озвученных замечаний. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Набережную реки Исеть на участке от дома на улице Машинной, 31 "б" до дома на Хуторской, 1/4 ждет преображение. Территория протяженностью 540 метров и общей площадью благоустройства около 13 тыс. кв. м станет полноценным общественным пространством.

"На сегодняшний день территория набережной представляет заросший участок и не используется горожанами, хотя может выступать в качестве связующего элемента между различными частями городской среды, объединяя природный ландшафт и урбанистическую структуру", – отметил автор проекта архитектор Сергей Пищик.

По мнению экспертов, участок обладает значительным потенциалом – он находится в непосредственной близости от ЦПКиО имени В.В. Маяковского и входит в водно-зеленый каркас города. На данный момент здесь отсутствует комфортная пешеходная и транспортная инфраструктура, нет функциональных пространств и мест для отдыха.

Образ завода радиоаппаратуры (который располагался здесь в 1959 году) лег в основу проекта: пешеходные и велосипедные маршруты, световые сценарии и функциональные узлы-площадки выстроены по принципу единой системы – подобно схеме радиопередатчика. В отделке и дизайне малых форм прослеживаются мотивы радиотехники: металл, линейная графика, ритмичные световые решения, визуально передающие "прохождение сигнала".

Концепция охватывает 3 направления развития территории: формирование связной пешеходной и велосипедной инфраструктуры, функциональное зонирование с организацией точек притяжения для разных аудиторий, а также создание площадок для малого и среднего бизнеса. Такой подход позволяет набережной не только стать комфортным общественным пространством, но и развиваться, привлекая предпринимателей и сезонные форматы.

Функционально набережная разделена на несколько зон. Центральным элементом станет событийная площадь с качелями "Узел связи" – пространство для встреч и городских мероприятий. Помимо этого, вдоль берега предусмотрена спортивная площадка с воркаутом "Источник энергии", зоны отдыха под навесами, зона с лежаками, а также выносные балкончики с видом на реку. Спуск со ступенями "Радиоволна" обеспечит возможность желающим спуститься к воде.

Проектируемое благоустройство выполнено в связке с близлежащими проектируемыми и существующими территориями, как в части застройки, улично-дорожной сети, инфраструктуры и благоустройства, так и в части вертикальной планировки территории. Территорию с ЦКПиО свяжет пешеходный "Мост связи". Предусмотрена и навигационная система.

По характеру озеленения набережная совместит природную и активную зоны. Проектом запланирована высадка лиственных и хвойных деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений.

Реализация проекта даст новый импульс для развития всего района.