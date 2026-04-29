В России резко повысят пошлины на документы для мигрантов: паспорт подорожает в 12 раз

Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о повышении пошлин для иностранцев. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что правительство подготовило документ, который серьезно увеличит стоимость легализации в стране. Теперь за получение российского гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо прежних 4200. Разрешение на временное проживание подорожает до 15 тысяч рублей, а вид на жительство - до 30 тысяч. Власти рассчитывают, что такие меры помогут лучше контролировать мигрантов и приучат их к дисциплине, сообщает "РГ".

Спикер Госдумы также привел свежие данные МВД, которые подтверждают пользу строгого контроля. За первый квартал 2026 года преступность среди иностранцев заметно снизилась. Например, общее число преступлений упало почти на 39%, а количество тяжких нарушений - на 44%. Самое большое падение зафиксировали в сфере наркоторговли: таких случаев стало меньше на 64%. Также в стране сократилось число убийств, грабежей и нападений со стороны приезжих.

Володин связал эти успехи с тем, что государство усилило надзор и повысило ответственность для иностранцев. С 2024 года депутаты приняли уже 22 закона, которые меняют миграционную политику. Сейчас парламент обсуждает новые идеи, в том числе возможность высылать мигрантов из страны за большее количество правонарушений. Повышение пошлин станет еще одним шагом в этой работе, чтобы сделать пребывание иностранцев в России полностью прозрачным и законным.

Сообщалось, что с начала 2024 года из Свердловской области принудительно выдворили 837 иностранных граждан, которые находились в России нелегально. Судебные приставы оштрафовали нарушителей, оформили необходимые документы и проводили их до границы после того, как мигранты дождались депортации в спеццентрах.