В России резко повысят пошлины на документы для мигрантов: паспорт подорожает в 12 раз

29 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Политика В России
Фото: Накануне.RU

В России резко повысят пошлины на документы для мигрантов: паспорт подорожает в 12 раз

Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о повышении пошлин для иностранцев. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что правительство подготовило документ, который серьезно увеличит стоимость легализации в стране. Теперь за получение российского гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо прежних 4200. Разрешение на временное проживание подорожает до 15 тысяч рублей, а вид на жительство - до 30 тысяч. Власти рассчитывают, что такие меры помогут лучше контролировать мигрантов и приучат их к дисциплине, сообщает "РГ".

Спикер Госдумы также привел свежие данные МВД, которые подтверждают пользу строгого контроля. За первый квартал 2026 года преступность среди иностранцев заметно снизилась. Например, общее число преступлений упало почти на 39%, а количество тяжких нарушений - на 44%. Самое большое падение зафиксировали в сфере наркоторговли: таких случаев стало меньше на 64%. Также в стране сократилось число убийств, грабежей и нападений со стороны приезжих.

Володин связал эти успехи с тем, что государство усилило надзор и повысило ответственность для иностранцев. С 2024 года депутаты приняли уже 22 закона, которые меняют миграционную политику. Сейчас парламент обсуждает новые идеи, в том числе возможность высылать мигрантов из страны за большее количество правонарушений. Повышение пошлин станет еще одним шагом в этой работе, чтобы сделать пребывание иностранцев в России полностью прозрачным и законным.

Сообщалось, что с начала 2024 года из Свердловской области принудительно выдворили 837 иностранных граждан, которые находились в России нелегально. Судебные приставы оштрафовали нарушителей, оформили необходимые документы и проводили их до границы после того, как мигранты дождались депортации в спеццентрах.

Теги: паспорт, мигрант, документы


