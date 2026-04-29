"Что-то мы не то делаем": Вице-премьер Трутнев потребовал объяснить стоимость яблок на Чукотке

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев потребовал от Министерства развития Дальнего Востока объяснить стоимость килограмма яблок на Чукотке.

По словам Трутнева, он видел яблоки в одном из магазинов региона по 300 руб. за штуку или 1 тыс. руб. за килограмм.

"Сказать честно, такая цена — производящая впечатление. Я попрошу Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 руб. за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость", - сказал Трутнев на совещании по социально-экономическому развитию Чукотского автономного округа.

Вице-премьер добавил, что это уже, вероятно, "скорректированная" цена, поскольку был принят закон "О северном завозе", который должен был повысить доступность товаров для покупателей.

"Что-то не то мы делаем", - цитирует РИА Новости разочарованного вице-премьера.