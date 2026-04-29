В Екатеринбурге после облавы в баре трех человек арестовали за татуировки и футболку

В Екатеринбурге суд арестовал трех человек за символику, схожую с нацистской и экстремистской. Всех задержали в результате облавы силовиков в баре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, вечером 25 апреля этого года в бар "Синдром" в уральской столице нагрянула полиция. В ходе рейда у екатеринбуржца на правом локте обнаружили татуировку, которая, согласно заключению, использовалась в нацистской Германии. Ее обладатель заявил, что готов свести тату в ближайшее время.

Житель Новосибирска привлек внимание силовиков футболкой с изображением перевернутого православного креста, который является сходным с символикой "Международного движения сатанистов"*. Сибиряк вину не признал и пояснил, что футболка – это подарок близкого человека.

А на запястье жителя Тольятти была обнаружена татуировка в виде руны. Сам мужчина вину также не признал и настаивал, что это старославянский символ, а не нацистская символика. Однако он заявил о готовности свести "наколку" при необходимости.

На всех троих посетителей заведения составили протоколы об административном нарушении. По итогам рассмотрения всех дел Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил каждому из мужчин по 10 суток ареста.

Как сообщало Накануне.RU, недавно жителя уральского города Алапаевск оштрафовали за экстремистский комментарий, оставленный им в соцсети.

*Российский суд признал его экстремистской организацией и запретил на территории РФ