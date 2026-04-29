Сенаторам посоветовали проверить качество работы ФНС личным походом в налоговую

29 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Сенаторам посоветовали проверить качество работы ФНС личным походом в налоговую

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов лично проверить, как "обычный, рядовой гражданин" получает консультации от налоговиков, куда он может обратиться с вопросами. В Федеральной налоговой службе уверяют, что сохраняют все каналы общения с налогоплательщиками и не переходят на исключительно электронный формат.

"Мы очень серьезно инвестируем в цифровизацию, но есть вещи, которые никогда нельзя убирать со стола. 70% налогоплательщиков по опросам ожидают от нас человеческого отношения. Мы стараемся, хотя нам очень, очень непросто. Мы стараемся на понятном языке доносить сообщения. У нас есть call-центры, а также специальное подразделение, которое оценивает, насколько адекватно мы отвечаем [налогоплательщикам]. Мы не уходим от личного взаимодействия. И мы оказываем услуги через точки взаимодействия, например, через маркетплейсы", - сообщил глава ФНС Даниил Егоров, выступая перед сенаторами.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко предложила после этого выступления Егорова промониторить реакцию общества в соцсетях и СМИ на его утверждения о доступности налоговиков.

"Ну, вот у человека что-то случилось. Где это окно, куда ему пойти? Вот куда?", - допытывалась Матвиенко. "Если у человека есть обратиться возможность в электронном виде – это сайт налоговой службы. Но было бы странно, если бы мы огарничили на этом каналы связи. Можно обратиться в любую инспекцию, позвонить в call-центр. Мы держим открытыми много окон", - заверил глава ФНС.

Матвиенко попросила сенатора Артема Шейкина, поднявшего вопрос о каналах связи с налоговиками, попробовать лично обратиться в налоговые органы в своем регионе и проверить, как "люди обычные, которые с интернетом не дружат" проходят этот путь.

Теги: валентина матвиенко, фнс, даниил егоров


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети