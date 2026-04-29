Сенаторам посоветовали проверить качество работы ФНС личным походом в налоговую

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов лично проверить, как "обычный, рядовой гражданин" получает консультации от налоговиков, куда он может обратиться с вопросами. В Федеральной налоговой службе уверяют, что сохраняют все каналы общения с налогоплательщиками и не переходят на исключительно электронный формат.

"Мы очень серьезно инвестируем в цифровизацию, но есть вещи, которые никогда нельзя убирать со стола. 70% налогоплательщиков по опросам ожидают от нас человеческого отношения. Мы стараемся, хотя нам очень, очень непросто. Мы стараемся на понятном языке доносить сообщения. У нас есть call-центры, а также специальное подразделение, которое оценивает, насколько адекватно мы отвечаем [налогоплательщикам]. Мы не уходим от личного взаимодействия. И мы оказываем услуги через точки взаимодействия, например, через маркетплейсы", - сообщил глава ФНС Даниил Егоров, выступая перед сенаторами.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко предложила после этого выступления Егорова промониторить реакцию общества в соцсетях и СМИ на его утверждения о доступности налоговиков.

"Ну, вот у человека что-то случилось. Где это окно, куда ему пойти? Вот куда?", - допытывалась Матвиенко. "Если у человека есть обратиться возможность в электронном виде – это сайт налоговой службы. Но было бы странно, если бы мы огарничили на этом каналы связи. Можно обратиться в любую инспекцию, позвонить в call-центр. Мы держим открытыми много окон", - заверил глава ФНС.

Матвиенко попросила сенатора Артема Шейкина, поднявшего вопрос о каналах связи с налоговиками, попробовать лично обратиться в налоговые органы в своем регионе и проверить, как "люди обычные, которые с интернетом не дружат" проходят этот путь.