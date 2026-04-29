Андрей Паршев: В США протекционизм Трампа наткнулся на противодействие, но процесс не остановится

Власти США начали выплачивать импортерам компенсации за пошлины, которые Верховный суд признал незаконными еще в феврале. Речь идет о сборах, взимавшихся на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях — по минимальным оценкам, сумма возврата достигает 159 млрд долларов. Однако процесс идет медленно, требует от бизнеса бюрократических усилий и, по сути, оставляет американских потребителей с прежними ценами, передает корреспондент Накануне.RU.

Компенсационный механизм запущен через Службу таможенного и пограничного контроля США. Импортеры должны подать электронные заявки на конкретные партии товаров, после чего ведомство сверяет данные и возвращает излишне уплаченные суммы с процентами (ставка зависит от срока и объема переплаты). Но потребители, которые фактически оплатили эти пошлины в составе конечной цены, ничего не получат — юридического права на возврат у них нет. Бизнес, в свою очередь, не обязан снижать цены, и многие компании уже предупредили, что без переноса хотя бы части тарифного бремени им не удержать рентабельность.

Одновременно с этим администрация Дональда Трампа ввела новые тарифы — теперь уже под лозунгом борьбы с дисбалансом во внешней торговле. Эта двойственность отражает более глубокий раскол, который наблюдается в США, сказал в беседе с Накануне.RU российский писатель, экономист, член Экономического совета ЛДПР Андрей Паршев.

"Тема протекционизма звучит в американской политике как минимум с XIX века, — напомнил Андрей Паршев. — В определенных условиях американское производство перестает быть конкурентоспособным, когда издержки оказываются выше, чем в других странах, и единственный способ сохранить заводы — вводить дополнительные пошлины на импорт. Это дает фору своему производителю".

Однако, по словам экономиста, внутри США нет единства по этому вопросу. "Финансовые круги вплоть до мелких частных инвесторов заинтересованы в максимальной прибыли. А собственное производство такой сверхприбыли не дает. Промышленный капитал и рабочие — за протекционизм, инвесторы — за свободный рынок", — пояснил Паршев.

Эту двойственность он проиллюстрировал личными наблюдениями: "Мне приходилось беседовать с американцами, частными инвесторами, которые владеют портфелями акций. Они сами признают: с одной стороны, понимают, что не дело, когда свое производство умирает и в цехах остановившихся заводов снимают фантастические фильмы. Но с другой стороны, их "вторая половина личности" недовольна, если кто-то мешает зарабатывать".

Роль Верховного суда, по мнению Паршева, в этом противостоянии — на стороне свободного рынка. Администрация Трампа, напротив, придерживается протекционистской линии. "Трамп в начале срока поставил задачу возродить американское производство. И это необходимая задача — не дело, когда все видят, что 90% продукции на полках — из Китая, — отметил эксперт. — Но процесс не остановится, будут взаимные шаги с обеих сторон".