Андрей Паршев: В США протекционизм Трампа наткнулся на противодействие, но процесс не остановится

29 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика За рубежом
Фото: Reuters / Al Drago

Андрей Паршев: В США протекционизм Трампа наткнулся на противодействие, но процесс не остановится

Власти США начали выплачивать импортерам компенсации за пошлины, которые Верховный суд признал незаконными еще в феврале. Речь идет о сборах, взимавшихся на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях — по минимальным оценкам, сумма возврата достигает 159 млрд долларов. Однако процесс идет медленно, требует от бизнеса бюрократических усилий и, по сути, оставляет американских потребителей с прежними ценами, передает корреспондент Накануне.RU.

Компенсационный механизм запущен через Службу таможенного и пограничного контроля США. Импортеры должны подать электронные заявки на конкретные партии товаров, после чего ведомство сверяет данные и возвращает излишне уплаченные суммы с процентами (ставка зависит от срока и объема переплаты). Но потребители, которые фактически оплатили эти пошлины в составе конечной цены, ничего не получат — юридического права на возврат у них нет. Бизнес, в свою очередь, не обязан снижать цены, и многие компании уже предупредили, что без переноса хотя бы части тарифного бремени им не удержать рентабельность.

Одновременно с этим администрация Дональда Трампа ввела новые тарифы — теперь уже под лозунгом борьбы с дисбалансом во внешней торговле. Эта двойственность отражает более глубокий раскол, который наблюдается в США, сказал в беседе с Накануне.RU российский писатель, экономист, член Экономического совета ЛДПР Андрей Паршев.

"Тема протекционизма звучит в американской политике как минимум с XIX века, — напомнил Андрей Паршев. — В определенных условиях американское производство перестает быть конкурентоспособным, когда издержки оказываются выше, чем в других странах, и единственный способ сохранить заводы — вводить дополнительные пошлины на импорт. Это дает фору своему производителю".

Однако, по словам экономиста, внутри США нет единства по этому вопросу. "Финансовые круги вплоть до мелких частных инвесторов заинтересованы в максимальной прибыли. А собственное производство такой сверхприбыли не дает. Промышленный капитал и рабочие — за протекционизм, инвесторы — за свободный рынок", — пояснил Паршев.

Эту двойственность он проиллюстрировал личными наблюдениями: "Мне приходилось беседовать с американцами, частными инвесторами, которые владеют портфелями акций. Они сами признают: с одной стороны, понимают, что не дело, когда свое производство умирает и в цехах остановившихся заводов снимают фантастические фильмы. Но с другой стороны, их "вторая половина личности" недовольна, если кто-то мешает зарабатывать".

Роль Верховного суда, по мнению Паршева, в этом противостоянии — на стороне свободного рынка. Администрация Трампа, напротив, придерживается протекционистской линии. "Трамп в начале срока поставил задачу возродить американское производство. И это необходимая задача — не дело, когда все видят, что 90% продукции на полках — из Китая, — отметил эксперт. — Но процесс не остановится, будут взаимные шаги с обеих сторон".

Теги: США, пошлины, Верховный суд, протекционизм, Трамп, возврат компенсаций, Экономический совет ЛДПР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети